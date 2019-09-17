شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة النادي الأهلي يدعم «مؤمن» خلال الاحتفال بأبطاله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، الاثنين، حفل تكريم لأبطال النادى الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة فى جميع اللعبات وقطاع ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء إقامة حفل التكريم انطلاقا من اهتمام مجلس الإدارة بكل المواهب من أبناء النادى فى جميع الألعاب، وتأكيد دعمهم، خاصة أصحاب الإنجازات، سواء مع النادى أو مع المنتخبات الوطنية على المستوى العربى أو الإفريقى أو العالمى، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين لبذل أقصى الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب وإعلاء اسم الأهلى فى جميع المحافل الرياضية.

فيما حرص مجلس الإدارة خلال الحفل على دعم مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة خلال حفل التكريم الذى أقامه أمس الأول فى مدينة نصر، لتكريم أبناء النادى الذين حققوا إنجازات وبطولات إفريقية وعربية وقارية، وتضمن الحفل رسالة دعم لـ«مؤمن زكريا» حيث تم عرض فيديو يتضمن أغنية تحفيزية خاصة مهداة للاعب، مع عرض لقطات من الأهداف والتدريبات التى شارك فيها. وخلال عرض الفيديو والأغنية حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى، وأعضاء المجلس على الوقوف تحية ودعما لـ«مؤمن زكريا» الذى يسافر خلال الأيام المقبلة فى رحلة علاجية لألمانيا.

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ووجه «الخطيب»، رئيس النادى، التهنئة للاعبين واللاعبات الذين حققوا بطولات وإنجازات للنادى والمنتحبات الوطنية خلال الفترة الماضية، واستحقوا التكريم من النادى، وأشار إلى أن هذه الإنجازات والنجاحات التى حققها لاعبو ولاعبات الأهلى تعود بالقيمة والتميّز لبلدنا مصر الحبيبة وللنادى الأهلى وتخليدا لمسيرة لاعبينا فى سجل البطولات.

وأكد الخطيب أن الأهلى فخور بجميع هؤلاء الأبطال ممن اجتهدوا وحققوا بطولات أسعدت الجميع، وهذه النجاحات تجعلهم فخورين بأنفسهم وبما حققوه، لأن التاريخ سيكتب ذلك فى سجلاته.

وطلب رئيس مجلس إدارة الأهلى من جميع الأبطال أن يواصلوا العمل والاجتهاد والإخلاص والالتزام، من أجل الصعود دائماً على منصّة التتويج لرفع اسم بلدنا ونادينا عاليا، مُتمنياً أن يتكرر مشهد التكريم الرائع فى العام المقبل بعد مواصلة مسيرة البطولات.

وأوضح محمود الخطيب أن اللاعبين الكبار لابد أن يستمروا على نفس النهج، وأن يستمروا فى تقديم النصيحة والقدوة والنموذج الرائع للاعبين الصغار، حتى يواصل النادى رحلة التتويج ويستمر فى رحلة تقديم الأبطال المتميزين للمنتخبات الوطنية.