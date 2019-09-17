شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجهز «أوكوى» و«قمر» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، على الدخول بالفريق معسكرًا، الأربعاء، بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى افتتاح منافسات الدورى للموسم الجديد، والمقرر لها الإثنين المقبل، على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق من خلال المعسكر إلى زيادة الانسجام والتركيز بين اللاعبين والبُعد عن الشد العصبى لتلك المباريات بالإسكندرية، وتقرر أن يعود الفريق مرة أخرى إلى المران بملعبه بسموحة، السبت المقبل، على أن يغادر الفريق يوم الأحد المقبل للمبيت بالقاهرة استعدادًا للمباراة التى يضع عليها الجميع فى الإسكندرية آمالًا كبيرة لتكون بمثابة خير افتتاحية للفريق فى الموسم المحلى، ولاسيما أن المواجهة بين الفريقين بدور نصف نهائى كأس مصر.

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على الجانب الآخر، وضع الجهاز الفنى برنامجًا تدريبيًا للأوغندى إيمانويل أوكوى، الذى عاد مؤخرًا إلى الإسكندرية بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده فى مواجهة كينيا، ودخل الجهاز الطبى فى سباق مع الزمن لتجهيز هداف الفريق، خالد قمر، الذى يعانى شدًا خفيفًا، فى ظل تأكد غياب أحمد رفعت ورزاق سيسيه عن المواجهة طبقًا لشروط التعاقد مع الزمالك عند إعارة اللاعبين لزعيم الثغر.

من ناحية أخرى، أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد مشواره ببطولة الحريرى الودية التى أُقيمت مؤخرًا بلبنان بخروج مشرف بعد الخسارة أمام النادى الرياضى اللبنانى بدور نصف النهائى للبطولة بفارق نقطتين، واستفاد الاتحاد من تلك البطولة عدة مكاسب، حيث خاض الفريق فى لبنان خمس مباريات فى ظل عدم استطاعة الفريق خوض أى مباريات ودية بمصر، بدأت بمباراة ودية فاز خلالها على منتخب لبنان الأول قبل البطولة، ثم فاز على الحكمة اللبنانى وبيروت والمجمع البترولى الجزائرى، وجاءت خسارته الأخيرة برمية ثنائية واحدة أمام واحد من أقوى الفرق الآسيوية والعربية، وهو الرياضى.

وأشاد محمد مصيلحى، رئيس النادى، بالجهد الذى بذله اللاعبون خلال البطولة، لافتًا إلى أنها شهادة نجاح للمدير الفنى للفريق أحمد مرعى، الذى امتلك كل عناصر الإبداع الفنى والسيطرة داخل وخارج الخطوط، بالإضافة إلى استطاعة نادى الاتحاد ترك الذكرى الجيدة والانطباع الطيب عن السلة المصرية.