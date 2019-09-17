شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه أهلى بنغازى فى تونس 27 سبتمبر.. وإبراهيم عثمان يرد على هجوم الجماهير: «قلة مأجورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان خطابا إلى إدارة نادى أهلى بنغازى، الاتحاد العربى لكرة القدم، وذلك لإخباره باختيار ملعب المنستير بتونس، لإقامة لقاء الإياب فى دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتى ستجمعه بالإسماعيلى يوم 27 من سبتمبر الجارى.

من جانبه، قدم المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة الشكر للاعبى الفريق والجهاز الفنى على ما قدموه خلال لقاء أهلى بنى غازى والذى انتهى بفوز الفريق بنتيجة 4-2، ووضع «الدراويش» قدما فى الدور المقبل ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عقب الانتصار على بطل ليبا برباعية فى مواجهة الذهاب باستاد الإسماعيلية.

وقال عثمان: اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وقدموا أداءا متميزا خاصة أنها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وظهر إصرارهم على تحقيق الانتصار وبنتيجة مريحة قبل لقاء العودة فى تونس نهاية الشهر الجارى، وأشار «عثمان» إلى أن جماهير الفريق قدمت تابلوه رائعا من التشجيع المثالى ومؤازرة الفريق ودعمه طوال شوطى اللقاء، مستثنيا القلة المأجورة التى حاولت إثارة الجماهير ومهاجمة لاعبى الفريق ومجلس الإدارة أثناء تقدم الدراويش فى النتيجة بثلاثة أهداف وكان متبقى فى أحداث المباراة 30 دقيقة، ولكن بقية الجماهير الواعية لم ينسق وراء محاولات تلك العناصر القليلة وظل يؤازر فريقه حتى إحراز الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء،.