شكرا لقرائتكم خبر عن 38 انتصارًا خارجيًا للأهلى فى أدغال القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق الكرة بالنادى الأهلى بانتصار ثمين من غينيا الاستوائية على حساب فريق كانو سبورت بهدفين دون رد، بمنافسات ذهاب دور الـ 32 لرابطة دورى أبطال إفريقيا، فى الاختبار الأول للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للفريق. الأهلى رفع غلته من الانتصارات الخارجية على مدار تاريخ مشاركاته القارية للرقم 38 بعد فوزه، البداية كانت فى نسخة 1983 لرابطة دورى أبطال إفريقيا والفوز على فريق ديناموز هرارى الزيمبابوى بهدفين مقابل هدف فى إياب دور الـ 16 للمسابقة.

ويحقق الأهلى انتصاراً غالياً على حساب فريق الحليب المغربى بملعبه ووسط جماهيره بهدفين نظيفين بدور الـ 32 لبطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس نسخة 1984. يعود الأهلى مجدداً لغزواته الإفريقية ويحقق الفوز فى إياب دور الـ 32 ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 1985 على حساب المرسى التونسى بهدف دون رد.

الفوز الخارجى الأعرض فى تاريخ الأهلى ببطولات الأندية الإفريقية تحقق فى بطولة أبطال الكؤوس عام 1986 على حساب هايلاندرز بطل سويزلاند بخماسية نظيفة.

وينتصر الأهلى على حساب فيلا الأوغندى بثلاثية فى ذهاب دور الـ 16 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1988، كما يحقق الفريق الأحمر انتصارًا فى ذهاب الأفروآسيوى 1989 بثلاثية أخرى تسكن شباك يوميورى اليابانى. ويصعق الأهلى فريق الاتحاد الليبى بعقر داره ويعزف سيمفونية الانتصار بثلاثة أهداف نظيفة بدور الـ 32 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1990.

يأتى الدور على فريق هايلاندرز الزيمبابوى لتجرع الهزيمة وسط أنصاره على يد الأهلى وذلك بدور الـ 32 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1991 بهدف دون رد.

انتصاران خارج الديار للأهلى فى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 1993، وذلك على حساب أرسنال بطل ليسوتو بهدف نظيف والمريخ السودانى بنتيجة (2-1).

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مع عودته للمشاركة ببطولات الأندية الإفريقية عقب 4 أعوام من المقاطعة يحقق الأهلى الفوز على ماجى التنزانى بملعبه بهدفين نظيفين، بدور الـ 32 لرابطة دورى أبطال إفريقيا نسخة 1999.

الأهلى يحقق أول انتصاراته الخارجية بدور المجموعات الإفريقى وذلك على حساب شوتنج ستارز النيجيرى فى نسخة 2000 بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ثلاثة انتصارات ثمينة وغالية للأهلى برابطة دورى أبطال إفريقيا نسخة 2001 أولها على حساب سان ميشيل بطل سيشيل بهدف دون رد بدور الـ32 ثم انتصارين بدور المجموعات على حساب كل من بترو أتليتكو بأنجولا بنتيجة (3-1)، وشباب بلوزداد بالجزائر بهدف دون رد.

ويحقق الأهلى الفوز على فريق النصر الليبى وسط أنصاره بدور الـ 16 لكأس الاتحاد الإفريقى نسخة 2003 بهدفين مقابل هدف.

يعود أبناء التتش من جديد لتحقيق ثلاثة انتصارات خارج ملعبه فى موسم واحد ببطولات الأندية الإفريقية، وذلك خلال مشاركته برابطة دورى أبطال إفريقيا نسخة 2005، على حساب كل من اتحاد العاصمة الجزائرى بهدف نظيف بالدور ثمن النهائى. واستهل الأهلى مشواره برابطة دورى أبطال إفريقيا نسخة 2006 بانتصار خارج الديار على حساب توسكر الكينى بهدفين مقابل هدف، وواصل غزواته الإفريقية بالدور النهائى للنسخة نفسها بفوز تاريخى على حساب الصفاقسى التونسى بملعبه بهدف نظيف منحه اللقب. وعلى الرغم من عدم تمكنه من تحقيق أى انتصار خارج حدود مصر على مدار مشواره ببطولة رابطة دورى الأبطال نسخة 2012 سوى انتصار يُحتسب خارج القواعد على حساب الزمالك بهدف نظيف بدور المجموعات، باعتبار أن منافسه الأبيض كان صاحب المباراة والأرض، لكنه انتظر حتى يحقق أغلى الانتصارات بالمباراة الختامية للمسابقة وذلك على حساب الترجى الرياضى التونسى بهدفين مقايل هدف، ليحقق المارد الأحمر اللقب القارى وسط أنصار أبناء باب سويقة. القطن الكاميرونى يُلدَغ بهدف نظيف وسط أنصاره على يد الأهلى بملعب جاروا، بذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية نسخة 2014. وعلى الرغم من عدم نجاحه فى حصد لقب الكونفيدرالية نسخة 2015 ولكنه حقق فوزين خارج حدود مصر أولهما على حساب الجيش الرواندى بدور الـ 32 بثنائية، ثم الانتصار على الترجى التونسى بهدف دون رد بدور المجموعات. وينعش الأهلى آماله فى بلوغ نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2016 بفوز غالٍ على حساب الوداد البيضاوى المغربى فى عقر دراه بهدف نظيف، قبل أن يعجز الفريق عن المرور للدور التالى خلال تلك النسخة.

ويصالح الفريق الأهلاوى جماهيره الغاضبة من التعادل فى ضربة البداية أمام زاناكو الزامبى بعزف سيمفونية انتصار رائعة بمدينة جاروا الكاميرونية وجنى القطن بثنائية، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة دورى الأبطال فى نسخة 2017.

ثم فوز تاريخى على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف يصعد بالفريق إلى نصف نهائى دورى الأبطال 2017 عن جدارة.

وتشهد نسخة 2018 لدورى الأبطال 3 انتصارات للأهلى على حساب كل من مونانا الجابونى بثلاثية ثم تاونشيب البوتسوانى بهدف نظيف وكذلك فوز جديد على الترجى بهدف وحيد. ويبلغ الأهلى انتصاره رقم 38 قاريًا على حساب كانو سبورت الغينى الاستوائى بهدفين نظيفين فى ذهاب دور الـ 32 للنسخة الجارية من دورى الأبطال.