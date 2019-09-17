شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتيتش» يرفع راية التحدى فى وجه سولشاير داخل قلعة «أولد ترافورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الصربى نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى صدام مع أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للفريق، بسبب عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية، بعدما كان أساسيًا منذ انضمامه إلى أولد ترافورد قادما من صفوف تشيلسى.

ويشعر اللاعب الصربى بخيبة أمل لقلة مشاركاته مع الفريق، منذ بداية الموسم الجديد للدورى الإنجليزى الممتاز، لكنه سيواصل القتال على مكان فى التشكيلة، حيث خسر ماتيتش، مكانه لصالح سكوت مكتوميناى خريج أكاديمية يونايتد فى خط وسط الفريق، لكنه شارك أساسيًا، لأول مرة، فى خمس مباريات، بدلًا من بول بوجبا المصاب فى الانتصار على ليستر سيتى.

وردًا على سؤال حول شعوره بالإحباط بعد خروجه من حسابات المدرب سولشاير، قال ماتيتش للصحفيين «بالطبع.. أرغب فى اللعب. أقدم دائما أفضل ما عندى للفريق».

Advertisements

وتابع: «المدرب هو الشخص الذى يختار التشكيلة، وعندما يجلس أى لاعب على مقاعد البدلاء يشعر بلا ريب بالحزن، لكنى أعمل جاهدًا لإقناعه بتغيير رأيه واختيارى ضمن التشكيلة».

وأشار النجم الصربى: «الموسم طويل. كما شاهدتم لعبت أمام ليستر وفزنا. أنا سعيد بهذه النتيجة وسنرى ما الذى سيقرره المدرب مستقبلا».

وقال ماتيتش، إن اللاعبين الشباب استحقوا الحصول على فرص تحت قيادة سولسكاير.

وأضاف ماتيتش «لا أعترف بالسن.. لا يهمنى إن كان عمرك 18 أو 35، أعتقد أن من يختاره المدرب للمشاركة فإنه يستحق ذلك».

من جهة أخرى، طلب سولشاير التعاقد مع لاعب وسط فى الموسم المقبل، فى حالة رحيل الدولى الفرنسى بول بوجبا عن صفوف الفريق بعدما أعلن عن رغبته فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد. وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، يفكر مانشستر يونايتد كثيرًا فى التعاقد مع لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم الألمانى تونى كروس، ويأمل مانشستر يونايتد فى موافقة إدارة الميرنجى على التفريط فى خدمات نجمه الألمانى مقابل الحصول على 75 مليون يورو، خاصة أن عقد كروس الحالى يمتد إلى شهر مايو من عام 2023.