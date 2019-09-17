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ليفربول بالقوة الضاربة في ضيافة نابولي (التشكيل الرسمي)

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لخوض أولى مباريات دوري المجموعات من بطولة لكرة القدم، الليلة، على ملعب سان باولو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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في حراسة المرمى: ادريان

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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