شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول بالقوة الضاربة في ضيافة نابولي (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لخوض أولى مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الليلة، على ملعب سان باولو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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في حراسة المرمى: ادريان

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.