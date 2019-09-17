شكرا لقرائتكم خبر عن ماندزوكيتش يقترب من اللعب فى الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الكرواتى ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، من مغادرة صفوف السيدة العجوز، والانتقال للعب فى الخليج. ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن وكيل أعمال ماندزوكيتش يستعد للسفر إلى قطر، غدًا الثلاثاء، من أجل العمل على التفاصيل النهائية المتعلقة بنقل اللاعب.

وأشارت إلى أن اللاعب يقترب من الانضمام للغرافة القطرى، حيث يعرض النادى عليه حصوله على 6 ملايين يورو سنويا.

وكان ماندزوكيتش قد انضم إلى يوفنتوس، فى صيف 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد، مقابل 19 مليون يورو، وسجل مع الفريق 44 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة فى 162 مباراة شارك فيها بقميص البيانكونيرى.

كان ماندزوكيتش قريبا من الرحيل فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية والانضمام لمانشستر يونايتد، قبل أن تفشل الخطوة ويبقى فى اليوفى.

يذكر أن المهاجم الكرواتى خرج من حسابات ماوريسيو سارى، مدرب يوفنتوس، خلال الموسم الحالى، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بدورى أبطال أوروبا.

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