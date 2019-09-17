موقف المصابين في فريق الكويت خلال مواجهة الشرطة العراقي

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كشف فريق الكويت الكويتي عن مشاركة اللاعبين الذين أصيبو خلال الفترة الماضية، في مباراة الشرطة العراقي ضمن دور الـ 32 للبطولة العربية مرهون بتقرير الجهاز الطبي.
ولفت الصبيح إلى أن جمعة سعيد وفهد العنزي دخلا مرحلة التأهيل، في الوقت الذي يحتاج فيه طلال فاضل للمزيد من الوقت بعد تعرضه لتمزق عضلي.
وبين أن إصابة عمر الميداني التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام كاظمة أمس والتي حقق خلالها الأبيض الفوز بثلاثية تبدو بسيطة، ولن تؤثر على مشاركته أمام الشرطة العراقي.
وأشار الصبيح إلى أن الأبيض سيغادر إلى العراق الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن يخوض 3 حصص تدريبية قبل المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، لافتا إلى أن الفريق سيحصل على يوم راحة غدًا بعد ملاقاة برقان وديا باللاعبين البدلاء اليوم.
وأشاد الصبيح بما قدمه لاعبو الكويت في مباراة كاظمة بعد تأخرهم بهدف، مؤكدا أن العودة التي حقق لها اللاعبين أمر إيجابي ويؤكد القيمة الكبيرة للاعبي العميد، لاسيما وأن عودتهم جاءت على حساب فريق قوي بحجم كاظمة.
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