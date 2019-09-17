هوميلز: لا يقلل شأن انتقاله من بايرن ميونخ إلى دورتموند

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قال ماتس هوميلز مدافع نادي بوروسيا دورتموند، إنه عاش فترات جيدة خلال اللعب لصالح بايرن ميونخ.



وأضاف هوميلز خلال مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد "حصلت مع بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا 3 مرات".

وتابع "في دوري الأبطال خرجنا 3 مرات أمام الفريق الذي فاز لاحقًا في كل بطولة، وباستثناء مباراة ليفربول، الذي استحق الفوز، كانت الخسارة لأسباب تافهة".

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وأوضح "أنظر بدون أفكار سلبية إلى بايرن ميونخ، المؤكد أنني واجهت فترة صعبة تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في النصف الأول من الموسم الماضي، قاتلت للخروج من هذه المرحلة".

وأضاف "عازم على مساعدة دورتموند من أجل الحصول على لقب الدوري الألماني من جديد، لا أشعر على الإطلاق بأن الانتقال إلى دورتموند خطوة إلى الوراء".

وعلى الرغم من أنه كان ضحية التغيير الذي أدخله لوف على تشكيل المنتخب الألماني، إلا أن هوميلز ألمح إلى استعداده للحوار بقوله "في حياتي حتى الآن، دائما ما كنت استقبل المكالمة عندما يتصل لوف، وربما أفعل ذلك أيضًا في المرة القادمة".