قلق في باريس بشأن ايكاردي قبل مواجهة ريال مدريد

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 أشار المدير الفني لباريس سان جيرمان​ ​توماس توخيل​ إلى أنه غير متأكد ما إذا كان اللاعب ​ماورو إيكاردي​ لائقاً بما يكفي لبدء المباراة أمام ريال مدريد في ​دوري أبطال أوروبا​ يوم الأربعاء.

وقال توخيل: "لا أعرف بالضبط مدى جهوزيته. لا أعرف كم من الوقت يمكنه أن يلعب، ربما يجب أن يبدأ أو ربما يمكن أن يبدأ إريك شوبو-موتينغ. الجميع يعلم أننا نفتقد بعض المهاجمين لكنني أثق في اللاعبين الذين أمتلكهم لهذه المباراة". Advertisements

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