المحرق البحريني يتأهل إلى الدور الـ 16 بعد ثلاثية في مرمى قسنطينة الجزائري

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قلب ​المحرق البحريني​ تأخره ذهابا أمام ​شباب قسنطينة الجزائري​ 3-1 في دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة إلى الفوز إيابًا في المنامة 2-0 وتأهل لدور الـ16.



وسجل النجم تياغو دي برادو الهدف الأول للمحرق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

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وبعد عدة محاولات سجل تياغو أغوستو في إحراز الهدف الثاني قبل 10 دقائق من النهاية ليُشعل الأفراح بين الجماهير.

وكاد محمد الأمين عبيد أن يسجل هدفا مهما للضيوف الا انه اضاع الكرة لينتهي اللقاء الذي أقيم على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بانتصار الفريق البحريني 2-0 وتأهله لدور الـ16.