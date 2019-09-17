21 مليون ريال تكلفة الحكام الأجانب بدوري المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تقترب تكلفة الحكام الأجانب المستقطبين لإدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 21 مليون ريال، فيما تتجاوز تكلفة الحكام للمباراة الواحدة 86 ألف ريال.

أما تكلفة الجولة الواحدة التي تشهد خوض 8 مباريات، فتبلغ 693 ألف ريال.

وخلال الجولات الثلاث الماضية، ظهر 138 حكما، بينهم 5 سعوديين لم يمسكوا بالصافرة، حيث شارك 4 منهم كحكم رابع، فيما شارك الخامس كمساعد فيديو.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن تكلفة حكم الساحة الأجنبي في المباراة تبلغ 7 آلاف دولار، مقابل 3500 دولار لكل من المساعدين الأول والثاني، و2800 دولار لحكم الفيديو، و2800 لمساعد حكم الفيديو.

وإذا كانت حصة حكم الساحة الأجنبي في المباراة الواحدة بدوري الأمير محمد بن سلمان تزيد قليلا عما يأخذه نظيره بالدوري الإسباني (6400 دولار)، فإنها تمثل 5 أضعاف ما يحصل عليه حكم الساحة بالدوري الإنجليزي، حيث يكلف فقط 1400 دولار، وضعفي ما يتحصل عليه الحكم في الدوريين الإيطالي والألماني.

وتتربع هولندا على قائمة الدول المصدرة للحكام الأجانب في دوري المحترفين خلال الجولات الثالث الماضية بواقع حضور 40 حكما بينهم كريستوف ياكوبيك وباس نيجويس، تليها البرتغال بـ19 حكما، ثم سلوفينا وصربيا بواقع 13 حكما من كل منهما.

وكان موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية نشر نقلا عن موقع «يو أو أل اي سبورت» البرازيلي رواتب حكام كأس العالم 2018 بروسيا، مبينا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صنف الحكام بحسب خبرتهم وتدرجهم، إذ تقاضى الحكام أصحاب الخبرة أمثال الألماني فيليكس بريش والتركي جونيت شاكير والأرجنتيني نستور بيتانا، 57 ألف يورو في البطولة، و2500 يورو للمباراة الواحدة، فيما كان مساعدو الحكام يتقاضون 20 ألف يورو، و1600 يورو للمباراة الواحدة.

تكلفة المباراة الواحدة في الدوري

23,100 ألف دولار (نحو 86,625 ألف ريال)

7000 دولار لحكم الساحة

7000 دولار للحكمين المساعدين

3500 دولار للحكم الرابع

2800 دولار لحكم الفيديو

2800 دولار لمساعد حكم الفيديو

تكلفة الجولة بواقع 8 مباريات

184,800 دولار (نحو 693,000 ريال)

تكلفة مباريات الدوري خلال 30 جولة

5,544,000 دولار (نحو 20,790,000 ريال)

جنسيات حكام الجولات الثلاث الماضية (24 مباراة):

40 من هولندا

19 من البرتغال

13 من صربيا

12 من بولندا

10 من نيوزيلندا

9 من جامبيا

13 من سلوفينا

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6 من المجر

5 من السعودية

4 من النرويج

4 من رومانيا

2 من السنغال

أجور الحكام في المباراة بأبرز الدوريات العالمية

الدوري الإنجليزي 1400 دولار لحكم الساحة

800 دولار للحكم المساعد

الدوري الإسباني

6400 دولار لحكم الساحة

2000 دولار للحكم المساعد

الدوري الإيطالي

3600 دولار لحكم الساحة

1700 دولار للحكم المساعد

الدوري الألماني

3500 دولار لحكم الساحة

سعوديون حضروا كمساعدين في 5 مباريات

تركي الخضير

كمساعد فيديو في مباراة الوحدة والاتفاق بمكة المكرمة

ماجد الشمراني

كحكم رابع في مباراة الوحدة وأبها بمكة المكرمة

عبدالله ظافر

كحكم رابع في مباراة ضمك والاتحاد بأبها

محمد السماعيل

كحكم رابع في مباراة أبها والرائد بأبها

رائد الزهراني

كحكم رابع في مباراة الأهلي والوحدة بجدة