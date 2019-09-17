العجوز تريساكو رئيسا للجنة الحكام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، تعيين الإسباني فيرناندو تريساكو (64 عاما) رئيسا للجنة الحكام، معتمدا في ذلك على الخبرات العلمية الواسعة التي يحظى بها تريساكو، وكذلك على سيرته الذاتية في مجال التحكيم لأكثر من 30 عاما، وسبق أن شارك تريساكو، المولود في 1955، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998 بفرنسا ونهائي دوري أبطال أوروبا عامي 1996 و1997، إضافة إلى مشاركته في عدد من البطولات والمباريات الدولية. مناصب تقلدها تريساكو مدير إدارة التحكيم في الفترة من 2004 إلى 2007

مدير عام تطوير الحكام من 2008 إلى 2016

مقيم لحكام الاتحاد الأوروبي (يويفا) من 2001 إلى 2003

منظم لأكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي



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