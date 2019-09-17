الوحدة يقيل ماريو لتعاليه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

دفعت 5 أسباب مجلس إدارة نادي الوحدة لإقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الكرواتي ماريو سيتانوفيتش، والتعاقد مع الأوروجوياني دانيال كارينيو.

ورغم تغلب الوحدة على الأهلي في أرضه 2-1 في الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام الاتفاق وأبها، إلا أن هذا الفوز لم يشفع للمدرب بالبقاء.

Advertisements

وبينت المصادر أن قرار الإقالة تم اتخاذه من قبل الإدارة بعد خسارة الفريق في ملعبه من أبها 1-2 بالجولة الثانية، كما أن القرار يعود إلى عدد من الأسباب من بينها عناده وتعاليه في التعامل مع اللاعبين. وبخلاف عدم وجود هوية للفريق في المواجهتين الأولى والثانية رغم وجود عناصر مميزة في الفريق، إلا أن المدرب لم يستفد من فترة الإعداد ومعرفة مكامن القوة والضعف في الفريق واختيار التكتيك الأنسب.

يذكر أن تدخل الإدارة وتحفيز الفريق بمكافأة 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الضغط على المدرب في بعض خيارات اللاعبين ساهمت في الظفر بنقاط المباراة.

أسباب أدت لإقالة ماريو