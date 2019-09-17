شكرا لقرائتكم نافاس يبحث عن الثأر ورد الاعتبار أمام زيدان وكورتوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع كيلور نافاس إلى رد الاعتبار وإثبات الذات، وذلك عندما يستضيف باريس سان جيرمان فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعد مواجهة البياسجي أمام فريق العاصمة الإسبانية، هامة للغاية بالنسبة للحارس الكوستاريكي، الذي يدخل المباراة لتحقيق أهداف ذاتية على المستوى الأول، ضد كل من زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وزميله السابق تيبو كورتوا.

زيدان ونافاس

وانتقل نافاس "32 عاما" إلى باريس سان جيرمان في اليوم الأخير قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا، بعد خمسة مواسم قضاها في صفوف "الميرنغي"، نجح خلالها في تحقيق لقب دوري الأبطال في ثلاث مواسم متتالية تحت إشراف الفرنسي زيدان، وكأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات، بالإضافة إلى الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية ومونديال الأندية "4 مرات".

وكان نافاس أحد الركائز الهامة التي يعتمد عليها زيدان، إلا أنه فقد خانته الأساسية في الموسم الماضي، بعد تعاقد الفريق الحاصل مع تيبو كورتوا قادما من تشيلسي الإنجليزي، وتمكن الحارس البلجيكي من فرض هيمنته مع المدربين السابقين لوبتيغي وسولاري، قبل أن يجد نافاس فرصة ضئيلة عقب عودة زيدان.

كورتوا ونافاس في تدريبات ريال مدريد

وأثناء فترة التحضيرات الصيفية استعدادا للموسم الجاري، توقع نافاس أن يعود إلى التشكيلة الأساسية مع مدربه زيدان، لكن خاب ظن نافاس بعد التسربيات الإعلامية وتصريحات زيدان، بأن الأولوية ستكون لكورتوا.

وأراد زيدان استمرار حارسه الكوستاريكي، لاسيما وأن المنافسة بين نافاس وكورتوا ستصب في مصلحة الفريق، وعمل على إعارة كلا من ابنه لوكا و الأوكراني أندري لينون، ولكن تفاجأ ريال مدريد في الأيام الأخيرة برغبة نافاس بالرحيل عن الفريق بحثا عن المشاركة الأساسية، وقرر الانتقال إلى النادي البياسجي، وعمل بعدها ريال مدريد على استعارة الفرنسي ألفونس أريولا من سان جيرمان.

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كورتوا يعاني في مدريد

ما زال النقاش الدائر حول من يستحق أن يكون حارس مرمى زين الدين زيدان الأول في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وسط عدم تقديم كورتوا "27 عاما" للمستوى المأمول، واستقبال مرمى ريال مدريد للعديد من الأهداف.

وسيكون نافاس على بعد 100 متر من كورتوا على أرض الملعب، يوم الأربعاء، بعد 17 يوما من انضمام كيلور إلى بطل الدوري الفرنسي.

واحتفظ نافاس بنظافة شباكه في مباراة سان جيرمان الماضية أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، في حين تلقى كورتوا هدفين ضد ليفانتي.

نافاس بقميص باريس سان جيرمان

وستكون الفرصة مؤاتية لأن يثبت نافاس بأن عدم الاعتماد عليه كان قرار خاطئ من قبل ريال مدريد، لكن الحارس الكوستاريكي لا يفكر في خوض المواجهة بمبدأ الثأر، وذكر في تصريحات صحافية قبل المواجهة، قائلا: لا أفكر في هذا الأمر وأتحلى بالهدوء، لقد عشت لحظات جميلة للغاية في ريال مدريد، ولكن أنا الآن في باريس سان جيرمان وأود القيام بأفضل شيء للجماهير التي استقبلتني بقدر كبير من الحب.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي، يوم الثلاثاء: يعرف كيلور أنني معجب به، وأتمنى له كل التوفيق، وسنتصافح بعد المباراة.

بينما ذكر توخيل، مدرب باريس سان جيرمان ليلة المباراة: نافاس هادئ للغاية، يبتسم دائما، وقوي جدا في مرماه، وأنا معجب به.