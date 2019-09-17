شكرا لقرائتكم غوارديولا يتعرض إلى ضربة جديدة في خط دفاعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيفتقد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خدمات قلب دفاعه جون ستونز لأسابيع عدة، وذلك بحسب ما أعلن يوم الثلاثاء مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وأفاد غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية بدء مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني: ستونز أصيب هذا الصباح وسيغيب أربعة، خمسة أو ستة أسابيع. إنها مشكلة عضلية، من دون أن يحدد مكان الإصابة.

وتشكل إصابة ستونز ضربة أخرى لبطل الدوري الممتاز الذي خسر هذا الصيف قائده البلجيكي فنسان كومباني المنتقل الى أندرلخت، فيما لن يتمكن من الاعتماد على الفرنسي إيميريك لابورت حتى أوائل 2020 على أقل تقدير بسبب إصابة في ركبته اليمنى، ما يجعل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي قلب الدفاع الحقيقي الوحيد الموجود في تصرف غوارديولا.

وأقر غوارديولا الذي مني فريقه يوم السبت بهزيمته الأولى في الدوري الممتاز لهذا الموسم على يد نوريتش سيتي (2-3) في المرحلة الخامسة: بالنسبة لي، كمدرب، هذا تحد هائل أن لا يكون هناك سوى قلب دفاع وحيد هو نيكو أوتاميندي، لكن هناك... الروح والالتزام، سنفعل كل ما بإمكاننا لمعالجة هذه المشكلة.