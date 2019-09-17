أغنية «مؤمن زكريا» تحقق 180 ألف مشاهدة في 24 ساعة «فيديو»

الموجز

طرح النادي الأهلي، عبر قناة النادي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية مهداه إلى جناح الفريق مؤمن زكريا.

ونجحت الأغنية في تحقيق 180 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها على قناة النادي.

والأغنية المهداه إلى اللاعب مؤمن زكريا من غناء الفنان مصطفى خيري، ومن كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان خالد الالايلي، وتوزيع وهندسة صوت وميكس عبد الله خطاب.

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يأتي هذا بعدما أعلن لاعب النادي الأهلي عن توجهه إلى ألمانيا يوم 20 من سبتمبر الجاري للخضوع لفحوصات طبية، للكشف عن إصابته التي لحقت به والتي أدت إلى عدم تواجده بقائمة الفريق للموسم الجديد.

وأكد مؤمن، في مقابلة أجراها مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إصابته نفسية من الدرجة الأولى حيث تؤثر على وظيفة الأعصاب لديه وتتسبب في اختلال توازنه داخل الملعب.

وأوضح مؤمن زكريا أنه يعاني من الإصابة التي ألمت به، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها للتعاطف معه وإعلان دعمها له.