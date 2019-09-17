موعد مباراة ليفربول ونابولي الليلة في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا
يحل ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان باولو بإيطاليا، في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.
وتوج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.
تشكيل ليفربول المتوقع
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينيو.
التشكيل المتوقع لنابولي
حراسة المرمى: ميريت.
خط الدفاع: دى لورينزو، كوستاس مانولاس، كوليبالى، روى.
خط الوسط: كاييخون، إنسينى، رويز، آلان ماركيز.
خط الهجوم: لوزانو، ميرتينيز.
القنوات الناقلة والمعلق
تذاع المباراة حصريا عبر beIN SPORTS HD 1، بتعليق: عصام الشوالي
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