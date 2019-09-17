السوبر_يافايلر يتصدر تويتر.. الأهلاوية يطالبون بتحقيق السوبر.. والجماهير: فلنجعلها البداية لحصد جميع البطولات

الموجز

دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج "السوبر يا فايلر"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للمطالبة بتحقيق بطولة كأس السوبر المصري، عندما يواجه الأهلي نظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم الجمعة المقبل.

وطالب الأهلاوية المدير الفني الجديد للفريق رينييه فايلر، بتحقيق البطولة أمام فريق الزمالك، معتبرين البطولة بمثابة انطلاقة قوية للفريق مع بداية الموسم الجديد.

ووجهت جماهير الأهلي عدة رسائل إلى لاعبي الفريق طالبتهم فيها بعدم التراخي وتحقيق البطولة، وتقديم عرض كروي يليق بنادي القرن خلال مباراة القمة أمام المنافس التقليدي نادي الزمالك.

وتولى فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي، والذي تم إقصاءه من مهامه بعد خروج الأهلي من الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

ويدخل النادي الأهلي مباراة السوبر نظراً لحصده لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، بينما يدخل الزمالك المباراة باعتباره فائزاً ببطولة كأس مصر، والتي حققها على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة.

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وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المعين من جانب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن وجود أزمة في استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأكد جمال الغندور في تصريحات لبرنامج " ملعب 9090 " أن اليوم وغدًا تقام مباريات دورى أبطال أوروبا كما سيتم استئناف الدوريات الأوروبية اعتبارا من السبت وبالتالى فإن توقيت المباراة صعب.

وأضاف جمال الغندور أن في حال فشلت المفاوضات لـ استقدام حكام اجانب سيتم الاستعانه بحكم عربي و قد يكون مصري.

وأكمل أن الامر يتطلب المخاطبات الشخصية نظرا لصعوبه مخاطبه الاتحادادت العالمية حيث تشترط بعضها مخاطبتها قبل المباراة بما لا يقل عن 10 ايام من المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الاهلي " بطل الدوري " و الزمالك " بطل كاس مصر " يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.