شووت Reds: الآن بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت Kora sport الاسطورة يوتيوب مشاهدة ليفربول ضد...

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تشكيلة ليفربول الرسمية هي: حراسة المرمى : أدريان – خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون – الوسط : فابينيو – ميلنر – هيندرسون، وفي الهجوم : صلاح – فيرمينو و ساديو ماني.