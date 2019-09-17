kora مشاهدة الهلال والاتحاد بث مباشر.. يلا كورة مباشر الهلال ضد الاتحاد يلا شوت

مشاهدة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، فى إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، يلا كورة شوت مشاهدة الهلال السعودي اليوم علي ملعب جامعة الملك سعود، كانت مباراة الذهاب بين فريقي الهلال والاتحاد التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة انتهت بالتعادل السلبي بينهما، ولعب الاتحاد مع فريق ضنك وتلقي هزيمة في الجولة الثالثة فى الدوري السعوديبهدفين مقابل لاشئ ، أما فريق الهلال فقد تعادل، كورة ستار الهلال والاتحاد بث مباشر، كورة ستار الهلال مباشر، الاسطورة hd بث مباشر، المباراة بدأت منذ قليل فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة فى ملعب الملك سعود حيث الحضور الجماهيري الكثيف.

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kora online hd مشاهدة الهلال والاتحاد اليوم على قناة beIN SPORTS HD 2 و قناة الكاس 3 HD حيث يعلق على المباراة اليوم المعلق رؤوف خليف والمعلق خليل البلوشي، و سوف تبدأ المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت الامارات.

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بعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول أحرز زياد الصحفي الهدف الاول لفريق الاتحاد السعودي