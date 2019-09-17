اونلاين LFC: الآن مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر Yalla now كورة ستار يوتيوب ماتش ليفربول ضد...

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مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر livehd7، تنطلق المواجهة الحاسمة بين ليفربول ضد نابولي في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض وسيتم النقل الحي من خلال قناة bein sport hd1 بالتعليق العربي للمعلق المتميز عصام الشوالي، يلا شوت حصري ليفربول ونابولي بدون تقطيع كورة اونلاين.

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ليفربول ونابولي كورة لايف، وتقابل الفريقان في الموسم الماضي من دوري الأبطال بمرحلة المجموعات، حيث حقق أبناء كارلو أنشيلوتي الفوز ذهاباً بهدف نظيف قبل أن يتلقوا الخسارة بنفس النتيجة إياباً بالأنفيلد في اللقاء الذي شهد حسم بطاقة عبور الدور التالي لصالح الأحمر، وسيتعين على النجم محمد صلاح ورفاقه تقديم أداء جيد وإعطاء تحذير شديد اللهجة للمنافسين على اللقب الأوروبي.

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وسيشارك الثلاثي الهجومي الخطير بفريق الريدز من أجل ضرب دفاعات المنافس الذي من المتوقع أن يهاجم بضراوة لهز الشباك وإسعاد الجمهور.

التشكيل الأساسي لأصحاب الارض: حراسة المرمى : ميريت، خط الدفاع : دي لورينزو – مانولاس – كوليبالي – ماريو روي – الوسط : كاييخون – آلان – فابيان رويز – إنسيني – الهجوم : ميرتينس و هيرفينج لوزانو.