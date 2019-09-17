برودكاست Kora: يلا شووت بث مباشر برشلونة وبروسيا دورتموند Kora live كورة ستار اون لاين بث مباشر...

يلا شووت بث مباشر برشلونة وبروسيا دورتموند Yalla shoot كورة لايف الاسطورة بث مباشر برشلونة يلا شوت اون لاين كورة ستار يوتيوب، يدخل نادي برشلونة اليوم معمعة دوري الأبطال من جديد في الأراضي الألمانية حينما يحل ضيفا على فريق بروسيا دورتموند في مجموعة ليست بالسهلة، وتنتظر جماهير البرسا اليوم في أن يكون قائد الفريق ليونيل ميسي حاضرا في أرضية الميدان بعد غياب كبير حيث لم يشهد ميسي التواجد أساسيا منذ بداية الموسم بسبب الاصابة التي لحقت به. رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشر.

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت برشلونة Kora live barcelona بث مباشر برشلونة اليوم يوتيوب، وتنطلق أحداث اللقاء المنتظر للغاية في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من مساء الليلة السابع عشر من سبتمبر حيث سيكون التعليق العربي الصوتي من نصيب الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة بي ان سبورت HD3، ومنذ أن جرت القرعة ووقعت بروسيا مع برشلونة فقد مازح الحساب الرسمي لها متهكما على البرسا بأنه سوف يتدربون على الركنيات، الاسطورة لايف بث مباشر برشلونة.

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كورة اكسترا يلا شوت الجديد البارسا توداي بث مباشر مباراة برشلونة كورة اون لاين تويتش Youtube يلا شوت برشلونة وبروسيا دورتموند مشاهدة مباشرة لايف، وتأتي هذه المزحة بعد خروج برشلونة الموسم الماضي أمام الريدز بريمونتادا تاريخية شهدها ملعب الأنفيلد حيث كان الهدف الرابع من خدعة في تنفيذ الضربة الركنية فعلها أرنولد الظهير الأيمن، فهل سيكون رد البارسا اليوم كبيرا على دورتموند لاسيما وأنهم قادمون من فوز كبير على الخفافيش”فالنسيا” في الليجا منذ عدة أيام بدون ميسي.

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ويحاول البرسا الفوز ببطولة دوري الأبطال منذ تتويجه بها في عام 2015 فهل سيكون هذا العام هو البداية الرسمية للبرسا للعودة لمنصة اللتويج الأوروبية من جديد