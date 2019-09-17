هدف التعادل للهلالية بث مباشر #AlHilal

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وفي مباراة الذهاب انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وهذا سيؤدي إلى أن تكون مباراة اليوم في غاية الصعوبة على الفريقين، ويرجع ذلك إلى أنه ينبغي فوز أحدهما حتى يستطيع التأهل إلى مباراة نصف النهائي، وبالتالي تزيد فرصة الفريق المتأهل إلى الحصول على اللقب، بث مباشر الهلال والاتحاد بدون تقطيع الهلال والاتحاد بث حي الآن _ كورة ستار الهلال والاتحاد اون لاين، بدون تقطيع – بث حي الآن – كورة ستار الهلال والاتحاد اون لاين.. ، kora online ، cool kora ، kooralive ، tab3live ، bein sport ، kora star ، filgoal مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم الهلال والاتحاد بدون تقطيع وبجودة عالي. وقد استطاع الهلال أن يصل إلى دوري أبطال أسيا أربعة مرات من قبل ولكنه لم يحصل على اللقب إلا في عامين فقط.

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دوري أبطال آسيا: إياب الدور ربع النهائي

مباراة الهلال× الاتحاد

بداية المباراة #الاتحاد_الهلال

10’ جووول اتحادي أول سجله اللاعب زياد المولد #اتحاد_اسيا

#الاتحاد_الهلال

الاتحاد 1 : 0 الهلال #اتحاد_اسيا

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#الهلال_الاتحاد

قووووووووووووووول

د: 43’ هدف التعادل للهلال الاتحاد 1 : 1

نهاية الشوط الأول : #الهلال ١ × ١ الاتحاد

عاجل| تشكيلة #الهلال الرسميه: المعيوف الشهراني البليهي هيون، البريك كنو الفرج سالم جيوفينكو كاريلو غوميز

دكة بدلاء #الهلال محمد الواكد عبدالله الحافظ ناصر الدوسري محمد الشلهوب نواف العابد هتان باهبري صالح الشهري

وسوف تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يوتيوب, بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كورة ستار, بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كورة اون لاين, بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد بين سبورت, بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد بدون تقطيع, بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد على أن يتم نقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي.