شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: أيمن طاهر سبب رفض إيهاب جلال تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن سر الخلاف بين اتحاد الكرة، وإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، قائلا: "نقطة الخلاف ترجع إلى تمسك الأخير بتواجد مصطفى كمال كمدرب لحراس مرمى الفراعنة فى الوقت الذى يرفض فيه مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الإتحاد تواجد كمال وتتمسك بالتعاقد مع أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك .

وقد أكد أحمد شوبير فى تويتة خاصة له أن الجهاز الفنى لإيهاب جلال يضم طارق مصطفى وحمد إبراهيم ومحمد شوقى ومصطفى كمال وعماد متعب مديرًا للكرة .

يذكر أن هناك خلافًا نشب بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب اسم المدير الفنى الذى سيتولى قيادة المنتخب فى الفترة المقبلة بعدما تمسك إيهاب جلال بتواجد الثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال كمعاونين له فى الجهاز الفنى، فى الوقت الذى يتمسك فيه أعضاء الجبلاية ببعض الأسماء الأخرى التى يرفضها مدرب المصرى البورسعيدى تمامًا .

كانت هناك أنباء قد ترددت بالأمس عن عقد جلسة بين عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمصرى وتوأمه إبراهيم حسن لمعرفة طلباتهم حول تولى القيادة الفنية للفراعنة .

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شوبير