شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكتسح مسافي الإماراتى بثمانية أهداف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فريق مسافي الإماراتي بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات لخوض منافسات الدوري الممتاز ب.

افتتح مهرجان الأهداف للنصر أحمد مجدي كهربا الذي أحرز الهدف الأول من كرة مرتدة من الحارس في بداية اللقاء، وجاء الهدف الثاني عن طريق كرة عرضية رائعة من أسامة الليبي أودعها مدافع مسافي الإماراتي في مرماه عن طريف الخطأ، وأضاف أحمد مجدي كهربا الهدف الثانى له والثالث لفريقه، وتمكن أحمد خليل كالوشا من تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل ان يضيف كهربا الهدف الثالث له والخامس لفريقه.

Advertisements

وتمكن أحمد حسين من إحراز الهدف السادس من تسديدة علي يسار الحارس وسجل الهدف السابع من ركلة جزاء، وتمكن محمود العطار ميدو من تسجيل الهدف الثامن من انفراد ومراوغة لحارس المرمى.

واستقر الجهاز الفني للنصر علي مواجهة سرس الليان بعد غدٍ الخميس وذلك بعد إلغاء المباراة الودية التي كان مقررًا إقامتها غدًا الأربعاء مع فاركو.

كان النصر قد حقق فوزًا على البنك الأهلى بالأمس بهدف مقابل لا شىء ضمن سلسلة اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق استعدادًا للقسم الثانى .