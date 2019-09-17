شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة مفاوضات الجبلاية مع حسام حسن لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من حسام حسن، المدير الفنى لنادى سموحة، حقيقة دخول اتحاد الكرة فى مفاوضات جادة معه من أجل تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى خلفًا لأجيرى.

وأكد المصدر أن حسام حسن رفض التعليق أكثر من مرة خلال الساعات الماضية حين طرح اسمه لتدريب المنتخب الوطنى.

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ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، غدًا الأربعاء، في مقر الجبلاية، لمناقشة ملف المدير الفنى لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد، حيث قرر مسؤولو اللجنة الخماسية عمل تصويت فى جلسة على اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب فى ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة.

وتحدث المصدر المقرب من حسام حسن لـ"سوبر كورة" عن قصة اقترابه من تدريب المنتخب، وغيرها من التفاصيل بوجود مفاوضات معه من عدمها.

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