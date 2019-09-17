شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة 24 ساعة قبل استئناف التدريبات استعدادًا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته الجادة استعدادًا لمواجهة أسوان والمحدد لها 22 سبتمبر الجاري علي ملعب الأخير التي تقام في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يحصل لاعبو مصر المقاصة على راحة سلبية غدًا الأربعاء على أن يستأنف الفريق الفيومي تدريباته بصورة طبيعية بعد غدٍ الخميس.

كان الفريق قد شارك في دورة الجونة الودية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد وحصل على المركز الثالث بعد الفوز على أسوان فى لقاء المركزين الثالث والرابع بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى شبيطة.

يذكر أن الفريق سوف يخوض مبارياته على استاد السلام في الدور الأول بناء على تعليمات الأمن واتحاد الكرة خاصة أن الإصلاحات لم تكتمل في ملعبه بالفيوم على أن يلعب به بداية من مباريات الدور الثاني.