شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعادل مع بنى سويف 2/2 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق بتروجت مع بنى سويف 2/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادًا لدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه فى السابع من أكتوبر المقبل .

أحرز هدفى بتروجت خالد عبد الرازق ومحمود عماد، وقد أشرك محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لرؤيتهم على الطبيعة .

ويحاول محمد عودة تثبيت التشكيل فى الوقت الحالى فى ظل سعى الإدارة للمنافسة على الصعود بدورى القسم الثانى .

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كان فريق بتروجت قد تعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم حسين حمدى مهاجم الزمالك ومصر المقاصة الأسبق، وأحمد رؤوف مهاجم الأهلى وإنبى الأسبق، وخالد عبد الرازق مدافع النجوم أف سى وثلاثى كوكاكولا احمد الحسينى وإسلام كانو وإيهاب عبد المحسن .