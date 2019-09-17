شكرا لقرائتكم خبر عن "حدث سعيد" وراء غياب رمضان صبحي عن مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن رمضان صبحى، لاعب الأهلى غاب عن مران الفريق اليوم الثلاثاء، بعدما رُزق بمولوده الأول منذ ساعات وحصل رمضان صبحى على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن مران الفريق بسبب "الحدث السعيد" الذى تعرض له اليوم حيث رُزق بـ"مولود".
وبدأ الأهلى عصر أمس الإثنين الاستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادمًا من غينيا حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.
وعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى أدائهم خلال لقاء بطل غينيا الاستوائية ويأتى فى مقدمتها أزمة إهدار الفرص التى ظهرت بوضوح فى أداء الثنائى مروان محسن وأحمد الشيخ.
وطالب فايلر لاعبيه بضرورة علاج هذه الأخطاء وعدم تكرارها فى مباراة الزمالك المهمة بحثًا عن الفوز وحصد لقب السوبر، فيما شارك رامى ربيعة مدافع الفريق فى تدريبات الكرة المُقامة حاليًا على لعب التتش بعدما غاب عن تدريبات الفريق الماضية للإصابة.
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