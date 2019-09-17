شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب ينشر صورة مع نجوم الأهلي في معسكر الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد نجيب، مدافع النادى الأهلى السابق، والمنضم حديثًا إلى صفوف الجونة، صورة له مع زملائه فى الفريق والمنضمين من صفوف القلعة الحمراء إلى الفريق الساحلى.

استغنى مسئولو الأهلى عن محمد نجيب مدافع الفريق، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، لينتقل إلى الجونة فى صفقة انتقال حر .

وضمت الصورة التى نشرها مدافع الأهلى السابق، كلاً من محمد ناجى جدو وإسلام محارب وأكرم توفيق وعمرو بركات وباسم على، أثناء تواجدهم معسكر الجونة استعدادًا للموسم الجديد.

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محمد نجيب

ويتواجد فى الجونة من الأهلى كل من باسم على، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمرو السعداوى، إسلام محارب، عمرو بركات، عمر رضوان، محمد ناجى جدو، محمد نجيب وأحمد على ، وهناك أكثر من لاعب أهلاوى يتواجد فى صفوف الجونة منذ فترة، أمثال جدو وأحمد على وعمر رضوان وعمر السعداوى.

وكان فريق الجونة بقيادة الصربى نيبوشا قد حقق المركز الأول في بطولة الجونة الودية بعد الفوز علي حرس الحدود في المباراة النهائية استعدادًا للموسم الكروى الجديد.