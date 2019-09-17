شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ينجح رفاق شيكابالا فى التغلب على التاريخ بموقعة السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينحاز التاريخ للأهلى، قبل مواجهة الزمالك، فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المصرى، حيث يخوض المارد الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017/2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

وتأمل جماهير الزمالك فى أن ينجح الفريق الحالى بقيادة الفهد الأسمر محمود شيكابالا، فى التغلب على التاريخ، والفوز على الشياطين الحمر واقتناص لقب كأس السوبر، لاسيما وأن الأبيض يضم بين صفوفه فى الوقت الحالى عدد كبير من اللاعبين اصحاب الخبرات والمهارات الخاصة، لاسيما أن الزمالك توج منذ أيام قليلة بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بنتيجة 3/0.

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والتقى الأهلى والزمالك فى السوبر 5 مرات، إلا أن الأحمر نجح فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات واقتنص اللقب خلالهما، فى المقابل فاز الأبيض فى مباراة وحيدة بركلات الترجيح.

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