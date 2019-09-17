شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على حالة المصابين فى الأهلى ويجتمع بالقائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش المران المسائى الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة واطمأن خلالها فايلر على حالة اللاعبين المصابين والوقوف على موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين فى الاهلى، كلاً من رامى ربيعة، محمد محمود وكريم نيدفيد.

Advertisements

ويستعد الأهلى لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره الزمالك على كاس السوبر المحلى والمقرر إقامتها يوم مساء الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب.

كما عقد رينيه فايلر جلسة قصيرة مع حسام عاشور كابتن الفريق قبل على هامش المران المسائى ذاته، وتحدث المدير الفنى مع كابتن الفريق حول بعض الأمور الخاصة بالمرحة المهمة الحالية .