الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل السوبر بحضور مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

بدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري وسط حضور محمود الخطيب رئيس النادي، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران المسائي في ملعب "مختار التتش".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الزمالك في كأس السوبر المحلي يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.

وحضر محمود الخطيب المران وعقد جلسة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب الذي سيسافر إلى ألمانيا هذا الأسبوع لتلقي العلاج، قبل الاجتماع مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم قبل قمة السوبر المرتقبة.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة قصيرة مع حسام عاشور قائد الفريق قبل انطلاق المران للحديث حول بعض الأمور الخاصة بالمرحلة الهامة الحالية.

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واجتمع فايلر مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش المران بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والوقوف على موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وبدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة واستشفائية بالجري حول الملعب، كما درّب فايلر اللاعبون على الاختراق من العمق وتحريك صانع الألعاب، وقام المدرب بإيقاف المران أكثر من مرة لشرح بعض الجمل التكتيكية.

وخاض اللاعبون تقسيمة مقسمة إلى ثلاثة فرق، بحيث يستمر في الملعب الفريق الذي سجل هدفين، وشهد المران تألق الثنائي حمدي فتحي وأحمد الشيخ.

وغاب عن المشاركة في المران كل من كريم نيدفيد وشريف إكرامي ورمضان صبحي.

يُذكر أن الأهلي عاد إلى القاهرة أمس الإثنين بعد فوزه على كانو سبورت في غينيا الاستوائية يوم السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.