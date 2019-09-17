الإسماعيلي لمصراوي: نرفض خوض مباراتي الأهلي والمصري في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

رفض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، خوض مباراتي الفريق أمام الأهلي والمصري بالدوري للموسم المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يحتج فيه رسميًا على خوض مباراة الاهلي ببرج العرب بالإسكندرية.

وأوضح، أن الإسماعيلي يرفض مواجهة فريقي الأهلي والمصري على ملعب برج العرب، وطالب بإقامة المباراتين على ملعب الإسماعيلية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يتعجب من إقامة مباراة الفريق أمام المصري في الأسبوع الثاني من الدوري العام ببرج العرب بدلا من إقامتها بالإسماعيلية.