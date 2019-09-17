شاهد.. مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تقدم "بوابة الوفد" بثا مباشرا لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء, ملعب سيجنال أدونا بارك، بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور جموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى العاشرة مساءً

بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

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تكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة BEIN SPORTS HD3، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يدخل برشلونة الإسباني اللقاء وهو ليس في

أفضل أحواله إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط من 4 مباريات، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

بينما يدخل دورتموند الألماني المباراة في وضع أفضل نسبيًا من نظيره الكتالوني، إذ يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني متخلفًا بنقطة وحيدة عن المتصدر لايبزيج، دورتموند لعب 4 مباريات فاز في 3 وهزم في واحدة فقط.