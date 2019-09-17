مؤمن زكريا يتواجد بمران الأهلي لمؤازرة الفريق

تواجد مؤمن زكريا مهاجم الأهلي في مران الفريق اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش.

وحضر مؤمن لمؤازرة الفريق قبل لقاء السوبر وتوجيه الشكر لزملائه لدعمه قبل سفره لألمانيا يوم الجمعة المقبل للعلاج.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة سريعة مع مؤمن زكريا للاطمئنان عليه.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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