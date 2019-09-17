الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي

فاجأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأحمر في مران اليوم الثلاثاء بالنزول إلى أرضية ملعب مختار التتش وعقد جلسة معهم بحضور الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. جلسة معهم بحضور الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. وتواجد الخطيب وسط لاعبي الأهلي وطالبهم بحصد لقب السوبر أمام الزمالك مؤكداً أن الجماهير تنتظر رسم البسمة على وجوهها في مباراة السوبر. وطالبهم بحصد لقب السوبر أمام الزمالك مؤكداً أن الجماهير تنتظر رسم البسمة على وجوهها في مباراة السوبر. ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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