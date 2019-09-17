طلائع الجيش يهزم منتخب السويس استعدادًا لمواجهة المقاولون

تغلب فريق طلائع الجيش علي نظيره منتخب السويس بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء علي ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد. الجديد. وسجل أحمد داودا هدف اللقاء. وقام المدرب البرازيلي فارياس بالدفع بالعناصر الأساسية للطلائع فى الموسم الجديد خلال ودية منتخب السويس للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى انسجامهم استعدادًا لموقعة ذئاب الجبل. على جاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى انسجامهم استعدادًا لموقعة ذئاب الجبل. وفرض المدرب فارياس سياجا من السرية على ودية اليوم باعتبارها البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة المقاولون العرب فى الأسبوع الأول لمسابقة الدورى والمقرر لها عصر السبت المقبل .

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