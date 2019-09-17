كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان أمام سلافيا براجا بدوري الأبطال

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن تشكيل الفريق، أمام سلافيا براجا التشيكي، ضمنالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل الإنتر كالتالي:
في حراسة المرمى: سمير هاندوفيتش
في الدفاع: أمبروسيو، ستيفان دي فري، ميلان سكرينيار
في الوسط: أنتونيو كاندريفا، جاجليارديني، مارسيلو بروزفيتش، أسامواه
في الهجوم: روميلو لوكاكو، لايوتارو مارتينيز
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