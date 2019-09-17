جوميز يقود تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة فى ربع نهائى دورى أبطال آسيا

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن التشكيل الرسمي لمواجهة اتحاد جدة ضمن منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال كالأتى :

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك، جانج هيون سو، على ال بليهي، ياسر الشهرني.

خط الوسط : محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري.

خط الهجوم :بافيتيمبي جوميز. دورى أبطال آسيا.حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.خط الدفاع : محمد البريك، جانج هيون سو، على ال بليهي، ياسر الشهرني.خط الوسط : محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري.خط الهجوم :بافيتيمبي جوميز.

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