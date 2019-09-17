تعرف على قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس قائمة الفريق المسافرة إلى مدينة مدريد الاسبانية استعداد لمواجهة اتلتيكو مدريد غدا ضمن الجولة الاول لدور المجموعات بدورىأبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".
وشهدت القائمة كالاتي
في حراسة المرمه تشيزني وبنسوليو وبوفون
في خط الدفاع: دي ليخت،اليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، ديميرال، روجاني
في خط الوسط سامي خضيرة، ورامزي، ماتويدي، رابيو، بينتاكور، بينايتش
في خط الهجوم كرستيانو رونالدو، باولو ديبالا، كوادردو، هيجوين، بيرنارديسكي
وشهدة قائمة الفريق غياب الثنائى دوجلاس كوستا ودى تشيليو للإصابة.
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