مُطالبات بتوقف مانشستر يونايتد عن التعامل مع مينو رايولا

وصف جاري نيفيل وكيل اللاعبين الهولندي الإيطالي “مينو ريولا” بأنه عار على كرة القدم والرياضة، بسبب تدخلاته الملوثة في ملحمة مانشستر يونايتد مع ريال مدريد لإبقاء بول بوجبا على ملعب أولد ترافورد في الميركاتو الصيفي الماضي.

ونشبت مشكلة بين إدارة مانشستر يونايتد وبول بوجبا في الصيف عندما أبدى لاعب خط الوسط الفرنسي استعداده لخوض تجربة جديدة خارج البريميرليج، وفي تلك الأثناء انتشرت تقارير حول اهتمام أندية باريس سان جرمان، ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس بالتعاقد معه.

لكن إدارة اليونايتد استطاعت الاحتفاظ به عند غلق نافذة الانتقالات الصيفية، وبقيّ بوجبا في ملعب أولد ترافورد حتى يناير القادم على أقل تقدير.

ويعتقد أسطورة الشياطين الحُمر “جاري نيفيل”، الذي يعمل محللاً لدى قنوات سكاي سبورتس البريطانية، أنه تم التلاعب بالخروج المقترح للفائز بكأس العالم من قبل وكيل أعماله مينو رايولا.

وسبق للأسطورة الحية “سير أليكس فيرجسون” اتهام مينو رايولا بالقيام بالشيء نفسه عندما غادر بوجبا يونايتد إلى يوفنتوس بالمجان في ميركاتو يناير 2012.

وقال نيفيل للتلفزيون النرويجي: بوجبا يريد الرحيل. وكيله وصمة عار في جميع أنحاء أوروبا، ليس فقط بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد”.

وأضاف نيفيل: “يجب أن يتوقفوا (إدارة مانشستر يونايتد) عن العمل مع مينو رايولا الذي لا يتمتع بالقيم التي يريدها النادي”.

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وأكمل: “رأيي هو أن مانشستر يونايتد لا يحتاج إلى التفاوض معه بعد الآن.”

وأردف: “سيحاول ترتيب انتقال اللاعب، كما سيحاول المشاركة في تحديد مبلغ الانتقال بنفسه. هكذا يعمل”.

وألقى فيرجسون في كتاب سيرته الذاتية باللوم على مينو رايولا، الذي دمج نفسه مع بوجبا وعائلته.

ويعتقد فيرجي أن وكيل الأعمال الشهير هو مَن صمم على انتقال بوجبا إلى يوفنتوس في 2012.

وأشار المدرب الاسكتلندي إلى حرص اليونايتد – آنذاك- على منح بول بوجبا عقدًا جديدًا.

وأكد جاري نيفيل أن مواصلة تعامل اليونايتد وبوجبا مع مينو رايولا مدمر، قائلاً “بول أحد أفضل وأشهر اللاعبين في العالم، لكن كل أسبوع هناك قضية جديدة بسبب وكيله”.

وأتم: “هناك جدل دائم. ربما لا يكون هذا خطأ بوجبا، ولكن الحقيقة هي أنه مدمر بالنسبة للنادي”.