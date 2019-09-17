مينو رايولا يحوم حول وكالة الإنجليزي المثير للجدل

دخل وكيل أعمال اللاعبين الشهير “مينو رايولا” في مفاوضات جادة مع الجناح الدولي الإفواري المثير للجدل “ويلفريد زاها” من أجل ضمه إلى طابور موكليه والذي يشمل نجم مانشستر يونايتد “بول بوجبا”.

لاعب مانشستر يونايتد السابق “ويلفريد زاها” شعر بخيبة أمل كبيرة بعد تضييع موكله السابق لفرصة انتقاله إلي آرسنال ثم إلى إيڤرتون مقابل 80 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولهذا قرر الاستغناء عن خدمات الشركة التي كانت تقوم بإدارة أعماله.

والآن، يقود مينو رايولا عدد من الوكلاء الذين يطاردون زاها، بعدما أصبح دون وكيل أعمال منذ يوم الخميس الماضي.

ورفض كريستال بالاس خفض تقييمه لويلفريد زاها منذ عودته من مانشستر يونايتد مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني فقط في عام 2015.

وستطالب الشركة التي كانت تدير أعمال ويلفريد زاها بتعويض مادي إذا توسط طرف آخر في صفقة انتقال قد تحدث خلال ميركاتو يناير 2020.

ويأمل رايولا، الذي حصل على 41 مليون جنيه إسترليني في صفقة انتقال بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2016، في إقناع زاها بقدراته الخاصة على تنظيم انتقاله إلى ناد جديد يليق بحجم تطلعاته وطموحاته الكروية.

Advertisements

وفي جعبة ويلفريد زاها 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في 143 مباراة في ثاني فتراته على ملعب سيلهورست بارك.

وكان اللاعب تقدم بطلب رسمي إلى إدارة كريستال بالاس للانتقال من النادي، لكنه لم يحصل على ما كان يحلم به.

مصادر صحيفة ذا صن البريطانية، كشفت مؤخرًا عن أن الدولي الإيفواري غير سعيد، لأن فريق نسور لندن رفضوا بيعه في الصيف الماضي رغم توالي العروض عليه أثناء فترة تواجده بمصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019.

ويأمل زاها في بلوغ غايته رفقة وكيل الأعمال الهولندي الإيطالي “رايولا” وينجح بالفعل في تأمين انتقاله إلى ناد كبير بالصيف.

ونجح مينو رايولا في تسويق عدد هائل من اللاعبين على مدار السنوات الـ 20 الماضية بأسعار فلكية.