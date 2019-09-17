اونلاين | كورة لايف KORA STAR مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر كورة بلس KORA LIVE يلا شوت الجديد OSTORA LIVE

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بث مباشر متابعة مباراة الهلال السعودي ضد إتحاد جدة السعودي والتي ستجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد جامعة الملك سعود لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم أعرف البطولات المقامة في القارة الصفراء.

كورة سبورت KORA SPORT وقبل اللقاء أكدت بعض المصادر الصحفية أن نادي الهلال قد إستوفى إشتراطات الحصول على الرخصة الآسيوية والتي تمنحه حق المشاركة في النسخة القادمة الخاصة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

كورة لايف KORA LIVE وفي بيان صحفي نشره الحساب الرسمي للزعيم عبر القناة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " أنهت الإدارة جميع المتطلبات الرئيسية والشروط التي طلبها الإتحاد الآسيوي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.

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كورة ستار بلس KORA STAR PLUS وقدم فهد بن نافل رئيس النادي شكره الكبير إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة جميع ما قدمه من دعم للأندية التي تنافس في المملكة الأمر الذي سيوفر كل سبل النجاح اللازمة.

كورة جول KORA GOAL وفي سياق مختلف حرصت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي على عقد إجتماع مغلق مع المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه سييرا واللاعبين من أجل توفير الدعم الكافي قبل المواجهة المرتقبة.

يلا كورة لايف YALLA KORA LIVE وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " قد إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف تلك التي جمعت بينهما في شهر أغسطس الماضي.

الأسطورة لايف OSTORA LIVE وكانت الإدارة الإتحادية قد حاولت بشتى الطرق إنتشال جميع اللاعبين وجهازهم الفني من الآثار السلبية التي نتجت على خسارة لقاء الجمعة الماضي من فريق نادي ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لحساب مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لايف فور إتش دي LIVE7HD يذكر أن إدارة نادي الإتحاد قد رصدت مبلغ 60 ألف ريال كمكافأة فوز لكل لاعب في الفريق حال نجحوا في تجاوز الهلال والوصول إلى الدور نصف النهائي لمواجهة فريق نادي السد القطري الذي أطاح يوم أمس بنادي النصر السعودي.