اونلاين | جول جوميز tv لينك BEIN HD بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد Yalla ShooT | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم KORA LIVE

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وكان مهاجم الهلال الفرنس جوميز الملقب بالأسد قد اعتدز لجماهير الهلال ومدربه عما بدر منه من انفعال بعد تغييره في مباراة الفيحاء والتي انتهت بتعادل الزعيم في الوقت الاضافي بدل الضائع

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