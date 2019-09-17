رياضة | تشكيل الهلال أمام الاتحاد في دورى أبطال أسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الهلال أمام الاتحاد في دورى أبطال أسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الملك سعودى مباراة نارية تجمع بين الهلال السعودى والاتحاد السعودى فى إياب دور ربع نهائي من بطولة دورى أبطال أسيا.

موعد مباراة الهلال والاتحاد بدورى أبطال أسيا

تنطلق المباراة فى تمام السابعه مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعه مساءاً بتوقيت الإمارات والسادسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 وعبر قناة الكأس HD3

تشكيل الهلال السعودى لمواجهة الأتحاد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

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خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سباستيان جيونفكو، كاريللو.

الهجوم: سالم الدوسري، بافيتمبي جوميز.

ويسعى فريق الهلال السعودى لمصالحة جماهيره بالفوز اليوم والصعود بعد التعادل فى المباراة السابقة ببطولة الدورى السعودى لمحترفين أمام الفيحاء بهدف لكل فريق، ويأمل أيضاً فريق الاتحاد بتحقيق نتيجة تؤهله لدور نصف نهائي فى دوري أبطال أسيا بعد الخسارة فى المباراة السابقة ببطولة الدورى بهدفين لهدف أمام ضمك.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب الأتحاد، وكان صعد نادي الاتحاد إلى دور ربع النهائي على حساب ذوب آهن بينما الهلال صعد بعد الفوز على أهلي جدة.

ويذكر أن فريق الهلال يحتل المركز الأول بالدورى السعودى برصيد 7 نقاط من ثلاث جولات بينما يحتل الاتحاد المركزالحادي عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين.

