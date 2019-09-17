رياضة | رئيس إنبي يكشف حقيقة التفاوض مع ظهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس إنبي يكشف حقيقة التفاوض مع ظهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي حقيقة مفاوضات ناديه مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي كما يتردد.

وأشار رئيس النادي البترولي إلى أن علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي لم يطلب التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري حتى يدخل إنبي في مفاوضات مع أو القلعة الحمراء.

وواصل مسئولو نادي انبي برئاسة المهندس علاء خشب، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وتعاقد النادي البترولي رسميًا مع كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إنبي أنهى صفقة كريم فؤاد، رسميًا اليوم الثلاثاء، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع.

وتعاقد إنبي مع كريم فؤاد، بناء على طلب علي ماهر، المدير الفني للفريق، لتعويض العجز الذي يعاني منه في مركز الظهير الأيمن، الذي لا يوجد به سوى علي فوزي.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا ظهر بمستوى متميز مع فريق النجوم في الموسم الماضي، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية، على رأسها نادي الزمالك.