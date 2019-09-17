رياضة | عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند.. تعرف علي تردداتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند.. تعرف علي تردداتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب بشغف كبير عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية المنتظرة بين فريق برشلونة الاسباني بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 – 2020.

وتحظي مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بإهتمام قطاع كبير من جمهور وعشاق كرة القدم حول العالم، لا سيما وان مباريات الفريقين دائمًا تتسم بالمتعة والندية والإثارة، فضلًا عن أن الفريقين يتسلحان بكوكبة من النجوم المميزين الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم وفي مقدمتهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتنطلق المواجهة المرتقبة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2019، وستقام المباراة على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل النادي الألماني.

مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني ستكون متاحة بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا وبتعليق عربي مميز لـ سوار الذهب، كما يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم العربية والعالمية للحديث عن جميع أحداث اللقاء من النواحي الفنية والاحصائية، حتي يتم تقديم وجبة كروية دسمة للجمهور العاشق للساحرة المستديرة.

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كما يمكن متابعة أحداث المواجهة المثيرة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند التي تنطلق في تمام التاسعة مساءًا، من خلال بعض القنوات المجانية المفتوحة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والتي أعلنت عن إذاعة المباراة عبر شاشاتها في إطار حرصها على محاربة الاحتكار وتردد هذه القنوات هو:-

- قناة Oromia:

تنقل قناة OROMIA المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، وذلك من خلال ترددها 12380 – H، لكن يجب تغيير معدل تصحيح الخطأ للقناة إلي 6 / 5 حتي يمكنكم استقبال القناة ومتابعة المباراة المرتقبة.

- قناة ETV 3:

قناة أخري أعلنت نقل مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بشكل مباشر وهي قناة ETV 3 والمتاحة علي القمر الصناعي NSS12 من خلال الترد 12379 – H، معدل الترميز 27500.

- قناة GALI KURDISTAN:

متابعي القمر الصناعي نايل سات يمكنهم متابعة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة GALI KURDISTAN، عبر التردد 10899 – H، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6 / 5.