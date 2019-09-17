رياضة | مران الأهلي.. فايلر يطمئن على حالة المصابين ويعقد جلسة خاصة مع عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. فايلر يطمئن على حالة المصابين ويعقد جلسة خاصة مع عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة المصابين في الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمعرفة أخر التطورات في حالة المصابين، وموعد انتظامهم للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي كلًا من وليد أزرو وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود.

جلسة لفايلر مع عاشور

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث فايلر مع عاشور حول بعض الأمور الهامة والخاصة بالمرحلة المقبل، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة السوبر أمام الزمالك وانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

اطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة المصابين في الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمعرفة أخر التطورات في حالة المصابين، وموعد انتظامهم للتدريبات الجماعية.

Advertisements

وتضم قائمة المصابين في الأهلي كلًا من وليد أزرو وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود.

الخطيب يطمئن على مؤمن زكريا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئمان على حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر اليوم الثلاثاء.

وخلال تواجد مؤمن زكريا في مران الأهلي اجتمع بيبو مع اللاعب واطمأن على حالته الصحية، وأخر التطورات في حالته.

ويستعد مؤمن للسفر إلى ألمانيا يوم الخميس المقبل من أجل الخضوع للعلاج هناك للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأكد بيبو خلال جلسته مع زكريا بأن النادي لن يتخلى عنه وسيوفر له كل الدعم من أجل العودة سريعًا للملاعب مرة أخرى.

كما أكد بيبو أن مجلس إدارة النادي والجميع داخل الأهلي ينتظر عودته من جديد ويتمنى له العودة سريعًأ والتعافي من الإصابة.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ يناير الماضي، بعدما فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي.

ولم يقيد زكريا في قائمة الأهلي للموسم الحالي بسبب الإصابة التي لحقت به، ليقرر الأهلي تحمل تكاليف علاج اللاعب.